 الأردن: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء - بوابة الشروق
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الأردن: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 7:36 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات كورونا جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 755 حالة وتسجيل 14 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن الإصابات كانت على النحو التالي: حالتان من موظفي أحد الفنادق المخصّصة للحجر، و3 لأردنيين قادمين من الخارج، و4 لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(3) من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما تمّ إجراء (5819) فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (198879) فحصا.

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