مباحثات فلسطينية ألمانية بشأن مخطط الضم الإسرائيلي

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، عبر الإنترنت، محاولات إسرائيل تطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.

وشدد اشتية، في بيان عقب اللقاء، على أن القيادة الفلسطينية "مستمرة بموقفها في الحِل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في الضم".

وأكد أنه "لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا إلى مربع العنف".

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية قد تتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار ضد مخطط الضم لأراض فلسطينية.

وذكر المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن التوجه الفلسطيني "يستهدف التأكيد على خطورة مخطط الضم ورفضه من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك عزل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية "تحاول استثمار المواقف والتصريحات وردود الأفعال الدولية حول مخطط الضم، لصالح تحقيق أكبر ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمتنع عن تنفيذه".

وأضاف أنه يتم العمل فلسطينيا على تحشيد المواقف الفلسطينية المناهضة لمخطط الضم "في إطار ضغط على الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، من أجل التراجع عن مثل هذه الخطوة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وعدم خرق الاتفاقيات".