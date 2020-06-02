إعادة فتح معلم «الكولوسيوم» في إيطاليا أمام الزوار

أعادت السلطات في روما، اليوم الاثنين، فتح معلم "الكولوسيوم"، الواقع في قلب العاصمة الايطالية، أمام الزوار وذلك بعد مرور 84 يومًا من الإغلاق بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا.

وقالت مديرة الصرح الاثري، ألفونسينا روسو - في تصريح للصحفيين أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - قبل دخول الزوار الاوائل الى المدرج الأثري، "يعاد فتح مكان للقلب والروح، رمز للثقافة ولإيطاليا وللعالم".

وأضافت "نريد أن يكون هذا علامة أمل وسلام ونهضة جديدة".

واحتفى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، مفوض االشؤون المالية في الاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني، بهذا الاعلان، حيث كتب في تغريدة باللغات الايطالية والفرنسية والانجيلزية على موقعه الرسمي في منصة (تويتر): "إعادة فتح الكولوسيوم للزوار".