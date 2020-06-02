دبي: عودة المولات والشركات والقطاع الخاص للعمل بنسبة 100% من الغد

أعلنت حكومة دبي في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% اعتباراً من الغد 3 يونيو.

وقالت الحكومة في منشورها على موقع "تويتر" إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، اتخذت هذا القرار بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشددت حكومة دبي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مكان العمل، وأخصها:

- الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الموظفين

‏- المحافظة على نظافة المكتب وترك مسافة متريين بينك وبين زملاءك

‏- يلزم إرتداء الكمامات ويفضل إرتداء القفازات في مكان العمل