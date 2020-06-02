مشاريع تسمين البهائم وراء تلويث مياه شرب مينيسوتا الأمريكية

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يتعرض سكان ولاية مينيسوتا الأمريكية لمخاطر صحية متنوعة جراء تلوث موارد مياه الشرب الخاصة بهم بالنترات والفوسفات الناتجة عن خلط الأسمدة الزراعية بفضلات مشاريع تسمين الحيوان المنتشرة بالولاية.

وقالت سارا بورتر المشرفة على دراسة يجريها فريق العمل البيئي، متحدثة لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الكميات الضخمة لفضلات الحيوانات في مشاريع التسمين يتم التخلص منها في الحقول الزراعية على هيئة أسمدة عضوية، والتي تنجرف بمياه الري نحو الجداول المائية والبحيرات العذبة، مورد شرب أهل الولاية.

وقدرت دراسة فريق العمل البيئي أن نحو 65% من المسطحات العذبة بالولاية ازدادت معدلات تلوثها مع بدء انتشار مشاريع التسمين عام 1996 والتي بلغ عددها 18 ألف مشروع تضم كلها نحو 80 مليون من الأبقار والدواجن والخنازير بحسب منظمة السيطرة على التلوث في منيسوتا.

ومن جانبها صرحت الهيئة الصحية لمنيسوتا، بأن تزايد نسب النترات في مياه الشرب تسبب أمراض خطيرة كمتلازمة إزرقاق الرضع عند حديثي الولادة والمعروفة علمية بمتهيموجلوبين الدم، مضيفة أن بعض الدراسات أشارت لتسبب معدلات النترات في مياه الشرب بسرطانات الجهاز الهضمي.

وتابعت الهيئة الصحية أن معدلات النترات في مياه الشرب تسبب أعراض الغثيان والصداع وتقلصات المعدة.

وأضافت دراسة فريق العمل البيئي أن نسب الفوسفات في المياه تسبب نمو الطحالب والتي تنشر البكتيريا الضارة في مياه الشرب.

وأكدت هيئة التحكم بالتلوث في منيسوتا أن 85% من 3000 بحيرة ملوثة في الولاية سببها تسرب الأسمدة العضوية الزراعية المكونة من فضلات مشاريع التسمين.

وأوضحت الدراسة أن مشاريع التسمين تتركز أكثر في الأجزاء الوسطى والجنوبية للولاية حيث تقع أهم البحيرات المغذية للسكان بمياه الشرب.