جامع: نستهدف تمويل 200 ألف مشروع «متناهي الصغر» بـ3 مليارات جنيه العام الجاري

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه من المستهدف تمويل حوالي 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال العام الجاري 2020، بإجمالي تمويل قدره 3 مليارات جنيه.

وأشارت -في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن الجهاز قام بتمويل حوالي 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية العام الماضي 2019 وحتى نهاية أبريل الماضي، بإجمالي تمويل بلغ 3.5 مليار جنيه مصري، مما أتاح حوالي 360 ألف فرصة عمل.

وأضافت أنه استمرارا لتفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري "للتمويل متناهي الصغر" والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، قام الجهاز والاتحاد بتطوير وتأهيل 6 جمعيات أهلية في 5 محافظات لرفع أدائها المالي والإداري، وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الاحترافي مع الجماهير، وتقديم كل أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر، أو أصحاب المشروعات الراغبين في التوسع، وتطوير مشروعاتهم.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بالتعاون مع الاتحاد المصري "للتمويل متناهي الصغر"، بتطوير أداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها على متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف التوسع في الجهات الممولة لهذا القطاع، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية مما يسهم في سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.

وأكدت على أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية ومساعدتهم في تمويل وإقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادي متميز.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري "للتمويل متناهي الصغر"، بنتائج التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات في كل المجالات المعنية بتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر.

وأكدت أن ترقية عدد من الجمعيات الأهلية يعد من أهم مشروعات الاتحاد لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر، حيث أثبتت الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنها الأقدر علي الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم في مختلف ربوع وأنحاء مصر، حيث تقدم الجمعيات الأهلية خدماتها لما يجاوز 2 مليون مستفيد من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019.

وأضافت أن الاتحاد يعمل على استكمال مشروع الترقية المؤسساتية لعدد حوالي 40 جمعية باعتباره من أهم أدوات توسيع قاعدة الشمول المالي، بدعم أساسي من البنك المركزي المصري، وبمساندة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل، صرحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، بأن الجمعيات التي تم تدريبها وتأهيلها أو تمويلها لزيادة المحفظة لإمكانية الحصول على الترخيص للفئة الأعلى هي: مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، ومؤسسة "نهضة بني سويف" بمحافظة بني سويف، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالجيزة وجمعية فكرة بمحافظة المنيا وجمعية "علشانك يا بلدي" وجمعية "نهوض وتنمية المرأة" بمحافظة القاهرة، مما يتيح لهذه الجمعيات والمؤسسات زيادة محفظتها المالية لتتراوح بين 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، وبالتالي زيادة التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر في هذه المحافظات.