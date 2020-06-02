أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن حوالي 7.3 مليون موظف استفادوا من دعم الحكومة الألمانية لنظام العمل بدوام جزئي، الذي قد يضطر أرباب العمل إلى تطبيقه على موظفيه خلال فترة الركود الاقتصادي.

وقال زباستيان لينك، الخبير لدى "إيفو" اليوم الثلاثاء: "هذا الرقم لم يكن بهذا الارتفاع من قبل"، مضيفا أن عدد الموظفين الذين أُحيلوا إلى نظام العمل بدوام جزئي كان أقل من 1.5 مليون موظف خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتدفع وكالة العمل الألمانية للموظفين الذين أُحيلوا إلى نظام العمل بدوام جزئي تعويضا جزئيا عن الخسارة في دخلهم بعد تقليص عدد ساعات عملهم. وتقلل هذه الآلية من التكاليف التي يواجهها أصحاب العمل في سياق توظيف العمال خلال فترات الركود الاقتصادي، ويتيح للشركات الاستمرار في توظيف القوى العاملة لديها.

وبحسب بيانات "إيفو"، فإن حوالي 10.1 مليون موظف سجلهم أرباب العمل في نظام الدوام الجزئي، ولكن 7.3 مليون فقط تم تخفيض عدد ساعات عملهم بالفعل.

وكان "إيفو" أعلن نهاية الشهر الماضي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 6.6%. ومن المتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الأزمة العام المقبل بتسجيل نمو تبلغ نسبته 10.2%.