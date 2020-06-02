الحكومة تواصل رحلات إعادة العالقين بالخارج

عودة 1326 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية.. ومكرم لـ"الشروق": مواصلة جهود عودة العالقين بجميع الدول

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، إنه تم تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت أمس، على متنهم جميعا 464 عاملا، بواقع 145 عاملا على متن الرحلة الأولى، و145 على متن الثانية، و174 على متن الرحلة الثالة.

وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس، كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

من جانبها أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وصول 326 مواطنًا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة مساء أمس، وكذلك 173 مواطنًا من العالقين في السعودية قادمين من الرياض.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه وصل أيضا إلى مرسى علم 163 مواطنًا من العالقين في السعودية قادمين من جدة.، منوهة بأنه قد تم نقل جميع القادمين إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة.

ونوهت بأن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، تواصل جهودها المتضافرة والمستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين وكذلك الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، لـ"الشروق"، مواصلة جهود عودة العالقين في جميع دول العالم، لافتة إلى أن مصر لا تفرق بين أحد منهم في أي دولة، قائلة: "نحن الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومواجهة أزمة فيروس كورونا، وبالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج قمنا برصد وجمع بيانات المصريين العالقين في الخارج، وإرسالها إلى اللجنة للعمل عليها ووضع خطة لإعادتهم، تتضمن التنسيق مع الدول الأخرى للسماح بتسيير طائرات لها لإعادتهم، إضافة إلى تحدد أماكن العزل المناسبة لهم، وتوافر الأطقم الطبية لمتابعتهم".