الرئيس الأوكراني: اجتزنا الموجة الأولى من الوباء بشكل جيد نسبيًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تمكنت من اجتياز الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد، بشكل جيد نسبياً.

وقال الرئيس الأوكراني - في مؤتمر صحفي حول مكافحة انتشار الفيروس وفق ما أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" - : "إذا جاءت الموجة الثانية، آمل أن تكون البشرية مستعدة بشكل أفضل في ذلك الوقت، لقد نجحنا بالفعل في اجتياز الموجة الأولى من الوباء بشكل جيد نسبيًا، وقد سهل ذلك كل من مسؤولية الأوكرانيين واستراتيجية الردع التي طورناها بالتفصيل وغيرناها بعناية حسب الحاجة، الآن لدينا الخبرة والفهم والتحمل".

بدوره، قال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف، إن جميع المستشفيات تقريبًا قد وقعت اتفاقيات مع الخدمة الصحية الوطنية في أوكرانيا، وتم بالفعل نقل المزيد من الأطباء لمكافحة "كوفيد - 19"، ودفعات كبيرة من الأدوية ضد أمراض مختلفة تم شراؤها في السنوات السابقة، ويتم توريدها حاليًا.

ووفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الصحة الأوكرانية، فإن 7 مناطق ومدينة كييف، ليست مستعدة لتخفيف الإغلاق، وأوضحت الوزارة أن هذه المناطق لديها معدل مرتفع للإصابة وارتفاع إشغال الأسرة في المستشفيات وتغطية منخفضة للسكان باختبار (PCR) لفيروس كورونا.

وحتى اليوم 2 يونيو، سجلت أوكرانيا 24 ألفا و340 حالة مؤكدة مختبريًا لـ (كوفيد - 19).