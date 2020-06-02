الجيش الروسي يبدأ تجربة لقاح لفيروس كورونا على 50 جنديا متطوعا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا على 50 جنديا متطوعا في منشآه بحثية عسكرية في منطقة موسكو.

وجاء في بيان الوزارة، أن الجنود، وبينهم 5 سيدات، لم يكن لهم تاريخ مرضي مؤخرا، "أعربوا عن رغبتهم بصورة طواعية المشاركة في التجربة".

ويتسابق الباحثون الروس لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعدما تجاوزت حالات الإصابة في روسيا 420 ألف حالة، حيث أصبحت روسيا ثالث دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل من حيث حالات الإصابة.

وكانت السلطات الروسية قد حذرت من أنه لا يمكن رفع قيود الحجر الصحي المفروضة في معظم أنحاء البلاد بصورة كاملة مالم يتم التوصل للقاح فعال للفيروس.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات غدا الأربعاء في المعهد البحثي المركزي الـ48 بوزارة الدفاع الروسية، وسوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر.