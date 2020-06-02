مستقبل وطن يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة «حياة كريمة» بالجيزة

أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، المرحلة الثالثة من مبادرة حياه كريمة لشعب عظيم التي ينظمها حزب مستقبل وطن لتوزيع الكراتين المحملة بالمواد الغذائية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت إشراف المهندس عبدالحميد عبدالله الهواري أمين العمل الجماهيري بالمحافظة.

وقال المهندس عبدالحميد عبدالله الهواري، إن المرحلة الثالثة التي أطلقها الحزب بالمحافظة شملت توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا والأسر المتضررة من توقف النشاط السياحي بمنطقة نزلة السمان، وسقارة، والبدرشين، إضافة إلى توزيع مستلزمات وأدوات التعقيم والتطهير، للوقاية من انتشار الفيروس.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية والشوارع التي ظهرت فيها إصابات بالفيروس، فضلا عن توزيع بروشورات توعوية بكيفية تطبيق الحجر المنزلي، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحماية من فيروس كورونا.

وأشار أمين العمل الجماهيري بالجيزة، إلى أنه سيتم استمرار عمل اللجان المشكلة بكل مراكز وأقسام المحافظة من شباب الحزب لمشاركة المواطنين في تسهيل عملية تقاضي المعاشات والرواتب وتخفيفًا للزحام، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات.