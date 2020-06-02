إصدار مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا في تركيا

أصدر الادعاء العام في تركيا مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا، صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، بحسب فضائية «سكاي نيوز».

وبحسب موقع «تركي بيورج» الذي يرصد الانتهاكات التي تقوم بها السلطات التركية منذ عام 2016، بلغ عدد المعتقلين في تركيا 69 ألفا و885، فيما يخض 500 ألف و650 تركي للتحقيق.

وفي عام 2016 حدثت محاولة انقلاب على نظام رجب طيب أردوغان، ولكن سريعا ما تم إحباطها، ويتهم بعض المعارضين النظام بتزيف محاولة الانقلاب وترتيبها لتشديد قبضة أردوغان على السلطة وتغيير الدستور للبقاء في الحكم لمدة أطول.