صربيا: 24 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي لـ11454

أعلنت وزارة الصحة الصربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11454، في حين ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كورونا" إلى 245.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، توفي شخص واحد جراء إصابته بالفيروس، مُشيرة إلى تعافي 6766 منذ بدء تفشي الوباء.

يُشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في صربيا قد ارتفعت مؤخرًا بشكل طفيف، حيث أظهرت البيانات إصابة 18 شخص فقط أمس الإثنين.

جدير بالذكر أن صربيا طلبت، في وقت سابق، من روسيا المساعدة في مكافحة الوباء، إذ قامت وحدة روسية في الفترة ما بين 3 أبريل إلى 18 مايو بتطهير الهيئات الطبية بالكامل في أكثر من 40 مدينة وبلدة في جميع أنحاء صربيا، وتطهير 376 مبنى ومنشأة.