قال جوزيب بوريل، المسؤول البارز للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تشعر بـ"صدمة ورعب" إزاء القتل المشتبه به لرجل من ذوي البشرة السمراء على أيدي فرد شرطة في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه موجة الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل: "يتعين على جميع المجتمعات أن تظل يقظة ضد الاستخدام المفرط للقوة".

وقد تم اتهام ديريك تشوفين - وهو شرطي تم تصويره وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد وهو مواطن أمريكى من أصول أفريقية لمدة تسع دقائق تقريبا الأسبوع الماضي، قبل أن يلفظ الاخير أنفاسه - بالقتل من الدرجة الثالثة. كما تم فصل ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة المتورطين في الحادث، من العمل.

وتسبب مقطع الفيديو في احتجاجات سلمية بأنحاء البلاد، على خلفية مقتل الرجل الأعزل، بالاضافة إلى وقوع حوادث شغب تضمنت الحرق العمد والسرقة والنهب واشتباكات مع الشرطة.

ومن جانبه، هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإرسال الجيش إذا لم تتدخل السلطات المحلية.

وأدان بوريل اليوم الثلاثاء مقتل فلويد، ووصفه بأنه "سوء استخدام للسلطة"، ودعا إلى التقليل من حدة التوتر.

وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي: "حياة الجميع مهمة، وحياة السود مهمة أيضا"، وذلك في إشارة إلى حركة "حياة السود مهمة" المعنية بالتخلص من عنف الشرطة تجاه الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.