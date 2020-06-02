محافظ الغربية: تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لفريق المتطوعين من الشباب

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات للمتقدمين لفريق متطوعي الغربية "Gharbia Volunteers Team"، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضم اللجنة محافظ الغربية رئيسا، وعضوية كل من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظ، وأحمد علي الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود نبيل ممتاز بالمكتب الفني للمحافظ منسقا.

وأكد محافظ الغربية، أن المقابلات ستتم بمقر ديوان عام المحافظة على مراحل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ومراعاة لمنع التجمعات، علما بأن باب التقديم مستمر حتى الآن، وسيتم الاتصال بالمتقدمين تباعا.