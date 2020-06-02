فرض حظر تجوال ليلي في نيويورك فيما تستعد المدينة لمزيد من الاحتجاجات

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أعلن مسؤولو مدينة نيويورك الأمريكية، فرض حظر للتجوال في المدينة بعد أن شاب الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، أعمال نهب وحرق متعمد للممتلكات في أجزاء من أكبر مدينة في البلاد خلال الليالي الأخيرة.

ونشر عمدة المدينة بيل دي بلاسيو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إنه تحدث مع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وقررا فرض حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء المدينة وذلك من أجل سلامة الجميع.

وأوضح دي بلاسيو أن حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ من الساعة ال 11 مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا من صباح غد الثلاثاء.

ويأتي الإعلان عن فرض حظر تجوال ليلي في نيويورك التي يقطنها 6ر8 مليون شخص في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لمزيد من المسيرات الاحتجاجية.

ويأتي هذا الحظر على غرار عمليات حظر تجوال ليلي شهدتها مدن أمريكية أخرى بسبب الإضطرابات التي تجتاح البلاد منذ ستة أيام.