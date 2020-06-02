بدأت الكثير من البلاد برفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، ونتيجة لذلك تم إعادة فتح حمامات أونسين في اليابان، والتي يستحم فيها الأشخاص في أحواض المياه الدافئة.

وتنهد ماسازومي كاتو 52 عامًا، بعمق عندما وضع نفسه في حوض استحمام في حمام عام في يوكوهاما، مستمتعًا بالعودة إلى تقاليد يابانية كانت محظورة إلى حد كبير أثناء إغلاق فيروس كورونا في المدينة.

وقال لوكالة "فرانس برس" وهو ينقع نفسه في حوض بالهواء الطلق مع رجال عراة آخرين في حمامات سباحة قريبة "اعتقد أنهم يتخذون إجراءات لمكافحة الفيروسات مثل الكلور".

الحمام المكون من خمسة طوابق نموذجي "أونسن"، والذي يتمتع بشعبية كبيرة وينتشر في البلاد، ويتكون من مجموعة من المسابح الداخلية والخارجية، ويحتوي على مياه الينابيع، وأحيانًا مجهزة بنفاثات لتدليك نقاط الضغط أو المياه الغنية بالمعادن التي يقال إنها تقدم فوائد صحية.

كما يضم المركز مطعمًا وغرف مساج ومكتبة كتب هزلية، وغرف استرخاء متنوعة، بالنسبة للعديد من اليابانيين، وهذه الرحلة تستغرق يوم واحد، مع الاستحمام يتخللها قيلولة وجلسات تدليك وغداء.

وأثناء فترة الحظر والحجر الصحي، طلبت الحكومة من أصحاب الحمامات زيادة التهوية في المناطق المغلقة، والحفاظ على المسافة بين العملاء ومسح المناطق التي يلمسها الناس، بما في ذلك الخزائن ومقابض الأبواب، على أنها أعمال أساسية، مما يسمح لهم بالبقاء مفتوحًا.

وقال كاتو، إنه لم يكن قلقا بشأن الفيروس، على الرغم من الأماكن المغلقة واستحالة ارتداء القناع أثناء وجوده في أحواض الاستحمام الساخنة.

وتابع: "نحن نعرف بالفعل كيف تنتقل من شخص لآخر ومن الأشياء إلى الناس، لذلك لا تخرج وتلمس كل شيء في عينيك، وأعتقد بشكل فردي أنني أتخذ الإجراءات اللازمة"، ولم يثني خبراء العدوى اليابانيون على وجه التحديد عن استخدام الحمامات العامة، على الرغم من أنهم شددوا على أن الرعاة يجب أن يلتزموا بممارسات النظافة الجيدة والإبعاد الاجتماعي.

أما عن سبل الرعاية والحفاظ على الصحة، ألزمت الحكومة أصحاب الحمامات بفحص العملاء قبل الدخول، ويطلب منهم الحفاظ على مسافة بعيدة داخل وخارج الماء، كما يُطلب منهم ارتداء أقنعة الوجه خارج مناطق الاستحمام واستخدام معقم اليدين الموجود في جميع أنحاء المبنى.

وقال مدير الحمام هيروشي سايتو، إنه قبل الوباء كان المرفق يستقبل بانتظام ما يصل إلى 1000 شخص في يوم واحد، ويتزايد الطلب الآن مرة أخرى تدريجيًا، حيث زار خمسمائة عميل في اليومين الأولين بعد إعادة فتحه.

وصرح سايتو: "أولًا وقبل كل شيء أشعر بالارتياح، بالطبع لم يختفِ الفيروس تمامًا، والموجة الثانية المحتملة من العدوى هي أيضًا شيء في أذهان الجميع، لذلك قمنا بزيادة جهودنا في الصرف الصحي، حتى يتمكن ضيوفنا من الاسترخاء التام، والتأكد من تطبيق جميع طرق النظافة".