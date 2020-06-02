الجزائر تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن مصالحها سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و6 وفيات جديدة.

وحسب ما أورده موقع النهار الجزائري، مساء الثلاثاء، أن «الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، قال إن عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر ارتفع إلى 9626 إصابة».

وأضاف أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 667 حالة وفاة، منذ ظهور فيروس كورونا في الجزائر وهذا بعدما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما كشفت وزارة الصحة الجزائرية أيضًا أن 27 مصابًا لا يزالون داخل العناية المركزة.