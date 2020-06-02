الخارجية السودانية: موقفنا ثابت بشأن سد النهضة وضرورة استئناف المفاوضات

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير أبا بكر الصديق، إن موقف الخرطوم ثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، واستئناف مفاوضات سد النهضة.

وأكد الصديق، في تصريحات نقلتها لـ«سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء: « الأحداث الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية لم تؤثر على رؤية الخرطوم بشأن سد النهضة، وموقف الخرطوم حيال سد النهضة لم يتغير».

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، بعثت، اليوم الاثنين، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، انطوت الرسالة أيضا على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الإتصالات التي أجراها السيد رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.

وأكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.