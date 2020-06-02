المالية: 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بموازنة 2020-2021

يقدر دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، بنحو 28.193 مليار جنيه مقابل 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 24.770 مليار جنيه بنسبة 46.8%.

وذكر البيان المالي للموازنة العامة، الذي أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز.

وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 1.750 مليار جنيه بمشروع موازنة 2020-2021 بزيادة تبلغ 250 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 2019-2020 البالغ مليار و500 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى أن دعم الأدوية وألبان الأطفال يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.