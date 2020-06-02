المطاعم والمقاهي في فرنسا تعيد فتح أبوابها بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا

أعادت المطاعم والمقاهي والحانات في أنحاء فرنسا فتح أبوابها، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وُسمح في باريس والمناطق المحيطة بها، حيث تفشي الفيروس بصورة خاصة، بالجلوس في الأماكن المفتوحة.

واستمتع مواطنو باريس بتناول المشروبات، في أول خروج لهم خلال فصل الصيف، على طاولات تم وضعها على مسافة متر بين كل منها والأخرى.

ونشر عدد من الوزراء صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنفسهم وهم يتناولون القهوة في المقاهي.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون تغريدة قال فيها: "إعادة فتح المقاهي والفنادق والمطاعم يمثل عودة للأيام الجميلة".

وكانت فرنسا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورنا، حيث سجلت 28883 حالة وفاة بالفيروس حتى أمس الاثنين.

وكانت فرنسا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة منذ 17 مارس حتى 11 مايو الماضيين، حيث تم منع المواطنين من الخروج ماعدا لأسباب محدودة، يجب ذكرها في وثيقة موقعة في كل مرة يخروجون فيها من المنزل.