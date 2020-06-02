أسامة هيكل: إذا لم تؤثر فأنت لا تعمل بالإعلام واقفل أحسن

وزير الدولة للإعلام: لازم الإعلام اللي الدولة بتعمله مش بمزاجنا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن المشكلة في الإعلام هو عدم استغلال الإمكانيات البشرية للكوادر المميزة، لافتًا إلى أن أفضل المهندسين في العالم العربي يعملون في التليفزيون المصري.

وأضاف «هيكل» خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الإعلام هو صناعة تأثير، معقبًا: «إذا لم تؤثر فأنت لا تعمل بالإعلام واقفل أحسن»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن الإعلام لا يمتلك سوى ثلاثة بدائل، أولها التطوير من اجل المواكبة، وثانيها البقاء في الأوهام القديمة ما يجعل الوسيلة تخرج خارج السباق الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأخير هو الإغلاق لعدم وجود القدرة التنافسية.

وأشار وزير الدولة للإعلام أن مصر من الدول التي يجب أن يوجد بها الإعلام الرسمي للدولة، كمرجعية للمواطن حال انتشار الأخبار المغلوطة، مستطردًا: «لازم الإعلام اللي الدولة بتعمله مش بمزاجنا».