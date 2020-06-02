نشوى طلعت مستشار للسياحة المستدامة

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بالاستعانة بالأستاذة الدكتورة نشوى طلعت، استاذ الدراسات السياحية وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة.

تخرجت الدكتورة نشوى من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها فى شركة ترافكو ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

حصلت على الماچستير والدكتوراة من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وكانت رسالة الدكتوراة بعنوان "التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".

وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحه الخضراء.

كما تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كما قامت بالمشاركة كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية، ولها العديد من الابحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلميه المحلية والدولية .