باكستان: إصابات كورونا تتجاوز 77 ألف حالة

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 77 ألفا و837.

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - أنه تم تسجيل27 ألفا و850 إصابة بالفيروس في إقليم بنجاب، و31 ألفا و86 إصابة أخرى في إقليم السند، و10 آلاف و485 إصابة في خيبر بختونخوا، و4514 إصابة في بلوشستان، و738 في جيلجيت بالتستان، و2893 إصابة في العاصمة إسلام آباد، فضلًا عن تسجيل 271 إصابة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.

وذكرت السلطات، أن 27 ألفا و110 أشخاص تماثلوا للشفاء في حين توفى 1644 شخصًا بسبب الفيروس.