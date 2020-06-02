سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، وضع ضوابط محددة للمباريات الودية التي سيخوضها الأندية استعدادا لاستئناف البريميرليج في 17 يونيو المقبل.

وأعلنت الرابطة قبل أيام، عودة الدوري الإنجليزي للاستئناف في 17 يونيو المقبل، حيث توقف البريميرليج منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

ونشرت شبكة سكاي سبورتس ضوابط وقواعد البريميرليج للمباريات الودية والتي جاءت كالآتي:

** عند إقامة المباراة الودية فسوف يدخل اللاعبون عبر الممرات ويمشون مباشرة إلى أرض الملعب قبل عمليات الإحماء.

** لن يتم استخدام غرف الملابس.

** سفر اللاعبين يكون عن طريق سيارتهم الخاصة، وممنوع السفر لمدة أكثر من 90 دقيقة.

** لن يكون طاقم التحكيم والمساعدين من الطاقم الرسمي وذلك لعدم خضوعهم لاختبارات كورونا حتى الآن، طاقم التحكيم سيكون من الأجهزة الفنية للفرق.

من المقرر أن يستأنف الدوري يوم الأربعاء 17 يونيو، بمباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، قبل أن تقام جولة كاملة من المباريات في نهاية الأسبوع التالي.