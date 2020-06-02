رئيس الجزائر: المحاولات التي تستهدف الجيش يائسة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أنه سيقف بالمرصاد للوبيات تحاول استهداف الجيش عبر محاولات وصفها بـ"اليائسة".

وقال تبون، في كلمة له اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع الوطني: "الموقف الوطني الثابت لسليل جيش التحرير الوطني، أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماض تولى إلى غير رجعة".

وأضاف: "هذه اللوبيات معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها ومعروفة بأدواتها ونحن لها بالمرصاد".

وتوجه تبون إلى قيادات وأفراد الجيش الجزائري بالقول: "لا عجب أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم، لأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ، وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد سليل جيش التحرير الوطني ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل لن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه، ولن تزيد جيشنا إلا انصهارا في الشعب".

وأبرز تبون أن هذا هو "المغزى العميق لعبارة (جيش شعب خاوة خاوة) التي رددتها حناجر الملايين في ربوع الوطن خلال مسيرات الحراك الشعبي، وعلى امتداد أسابيع وعلى مرأى ومسمع من العالم كله"، بما ساهم في "إنقاذ البلاد من المصير المجهول الذي كان مسطرا لها والقفز بها إلى عهد الأمل واستعادة الثقة بالنفس".

واستطرد بالقول "أثبتم ذلك خاصة بالأمس القريب من خلال وقوفكم مع الحراك المبارك لبناء جمهورية جديدة، نحن بصدد وضع أسسها تحت راية بيان أول نوفمبر، وتثبتونه اليوم بعيونكم الساهرة على حدود البلاد وأمنها وبالاستعداد لوضع كل الوسائل والإمكانيات لتلبية احتياجات قطاع الصحة العمومية عند الضرورة في معركة التصدي لمنع تفشي جائحة كورونا".