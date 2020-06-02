تقرير: كورونا تحول دون ترحيل أفراد ملزمين بالمغادرة من ألمانيا

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بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، لم تنفذ ولاية بافاريا الألمانية ترحيلات لأفراد ملزمين بمغادرة البلاد في 237 حالة خلال الشهرين ونصف الماضية.

وقال متحدث باسم الهيئة المختصة بشؤون اللاجئين والترحيلات في بافاريا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "القيود المفروضة على السفر الجوي ولوائح الدخول إلى بلدان المقصد أثرت على عمليات الترحيل التي تتم غالبيتها عن طريق الجو".

وبحسب البيانات، كان من المخطط تنفيذ 175 عملية ترحيل فردية و13 عملية جماعية خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث إنه من المقرر استدراك تلك العمليات لاحقا.