إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحج هذا العام، بالنسبة لمسلمي الدولة التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية، وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90% منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.