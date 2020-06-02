«التعاون الإسلامي» تناشد المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن في ظل جائحة كورونا

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن الذي يعاني في ظل جائحة كورونا، مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجهود الدولية للحل السلمي للأزمة اليمنية.

وأشاد العثيمين - في كلمته أمام مؤتمر الرياض الافتراضي للدول المانحة لليمن اليوم الثلاثاء - بالمؤتمر، مثمنا الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وإعلانها تقديم مبلغ 500 مليون وتخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه الشعب اليمني من دعم على كافة المستويات وخاصة في المجالين الاقتصادي والإنساني تأكيدا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه.

ومن جهة أخرى، أشاد الأمين العام بإسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي نفذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة ما يزيد على 126 جهة؛ منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية.