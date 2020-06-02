الخارجية الأمريكية: على الحوثيين وقف عرقلة مهام الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "على جماعة الحوثي في اليمن وقف عرقلة مهام الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "الحوثيين منعوا دخول خبراء الأمم المتحدة".

ذكرت قناة "العربية الإخبارية"، أنه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، انطلق مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخرًا وأمراض أخرى.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - في كلمته أمام المؤتمر - أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعيًا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، كاشفًا أن المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل في البلاد.

يذكر أن النرويج قدمت 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، وتبرّعت هولندا بـ15 مليون يورو، فيما منحت السويد 30 مليون دولار، وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن، كما أكد الاتحاد الأوروبي أن مسعى مؤتمر المانحين يهدف لجمع تبرعات بـ71 مليون يورو.

ووجهت منظمات الإغاثة وجهت نداءً عاجلاً للحصول على تمويل لدعم عملياتها في اليمن، مشيرة إلى إنها أُجبرت بالفعل على إيقاف بعض عملها حتى مع انتشار كورونا عبر البلاد.