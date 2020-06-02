أعادت اليابان فتح القصر الامبراطوري أمام المواطنين اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق دام شهرين بسبب فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

وأعادت وكالة القصر الامبراطوري فتح الحدائق الشرقية للقصر، والتي تقع على مساحة 15ر1 كيلومتر مربع في وسط طوكيو، ولكن تم قصر عدد الزوار على 50 شخصا كل صباح ومساء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتعين على الزوار ارتداء كمامات والخضوع لقياس درجة الحرارة عند مدخل القصر.

ويشار إلى أن الواحة الخضراء التي تحيط بها فنادق فاخرة ومناطق تجارية تعد مقصدا سياحيا مهما في اليابان، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد السائحين للبلاد بنسبة 9ر99% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب حظر السفر لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الامبراطور ناروهيتو قد تولى العرش في الأول من مايو 2019، بعد يوم من تخلى والده اكيهيتو عن العرش، في أول عملية تخلي عن العرش في اليابان منذ 202 من الأعوام.