توريد 306 آلاف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن توريد 306280 طن من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع ، مشيراً أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 366395 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.