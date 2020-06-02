وزارة الدفاع الروسية تعتزم إجراء اختبارات على لقاح فريد ضد «كوفيد-19»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية -أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" -: "ستجرى التجارب السريرية للقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في معهد البحوث المركزي الـ48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث سبق بالفعل دراسة فعالية وقائية اللقاحات المعدلة وراثيا الخاصة بحمى إيبولا النزفية ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل واختبارها بنجاح".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح محلي فريد لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف أن وصول المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح ستتم في الثالث من يونيو الجاري.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم خمس سيدات، تم فحصهم واختبارهم جميعاً.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد صرح، في وقت سابق، في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو.