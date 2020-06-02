 طلعت يوسف: سيسية ورفعت؟ الزمالك سيقوم ببيعهما لأنه يحتاج للمال - بوابة الشروق
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طلعت يوسف: سيسية ورفعت؟ الزمالك سيقوم ببيعهما لأنه يحتاج للمال

محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 12:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 12:55 ص

صرح طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أنه يرغب في استمرار كلا من أحمد رفعت ورزاق سيسية ضمن صفوف الفريق خلال الفنرة المقبلة.

وقال طلعت في تصريحات لقناة «TeN» إنه لديه علم بحاجة نادي الزمالك إلى أموال خلال الفترة المقبلة لذلك سيقوم ببيع الثنائي وعدم الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق.

وأضاف:" نريد الأبقاء على سيسية وأحمد رفعت لكن المبلغ المطلوب من الزمالك لاتمام الشراء كبير لكن نريد الحفاظ على قوام الفريق وهما لاعبين مهمين بالنسبة لنا".

وأتم: "الزمالك يجتاج لبيع رزاق سيسيه وأحمد رفعت، معلوماتي أنه بحاجة إلى الأموال، ولا أعتقد أنهما سيعودان على ذمة القلعة البيضاء، لكن مسؤوليه هم الأدرى بمصلحة ناديهم"

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأن حدد مبلغ ثلاثة ملايين دولار من أجل الموافقة على الاستغناء عن سيسيه للاتحاد.


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