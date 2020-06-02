اعتصام محتجين أمام مدخل سرايا طرابلس في لبنان

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اعتصم لبنانيون اليوم الثلاثاء أمام مدخل سرايا مدينة طرابلس بشمال البلاد احتجاجا على "الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتهريب المحروقات وغياب العدالة الاجتماعية".

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن وحدات من الجيش اتخذت إجراءات ميدانية وحالت بين المعتصمين ومدخل السرايا.

ووفق الوكالة، عمدت عناصر قوى الأمن القائمة على حماية السرايا، بإغلاق البوابة الرئيسية في حين سمح للموظفين والمراجعين بالدخول سيرا على الأقدام بعد التدقيق في أوراقهم الثبوتية.

وأدى الاعتصام إلى زحمة سير في المكان.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية انطلقت في لبنان يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وبقضاء مستقل.

على صعيد آخر، ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم اجتماعا في قصر بعبدا للبحث في مشروع مرسوم يتعلق بوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.