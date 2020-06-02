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أفادت سلطة الابتكار الإسرائيلية بحسب استبيان لها، بأن 65% من شركات التقنية الصغيرة لديها على حافة الإفلاس بسبب أزمة كورونا، وضعف التمويل الحكومي ما سيكون له تأثير على رفع مستويات البطالة الإسرائيلية.

ونقلت فرانس 24 عن أهارون أهارون مدير الهيئة الحكومية، أن تلك الشركات من المرجح توقفها عن العمل خلال 6 أشهر قادمة.

وبحسب الإحصائية فإن مستويات البطالة في قطاع المشاريع التقنية البسيطة بلغ 27%، وهو معدل غير مسبوق فى قطاع يضم 10% من إجمالى عدد العاملين بالمجتمع الإسرائيلي.

وأكد ثلث الشركات الـ414 المدرجة فى الاستبيان أنهم يعانون غياب موظفيهم بشكل دائم منذ بدئ أزمة كورونا.

ويذكر أن مستويات البطالة في إسرائيل قبيل إنتشار الوباء تم تقديرها ب3.4%.

وقالت كارين روبن مديرة هيئة التقنيات المتقدمة الإسرائيلية، إن سبب عدم تعافى قطاع شركات التقنية الصغيرة هو ضعف التمويل الحكومي الذي بلغ 345 مليون دولار.