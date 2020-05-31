محمد جودة: الأهلي يستحق لقب نادي القرن

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يرى محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يستحق لقب نادي القرن الذي توج به منذ 20 عاما.

وقال جودة في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "لقب نادي القرن الذي توج به الأهلي مستحق تماماً، الزمالك يعترض لأنه يريد احتساب بطولات أفرآسيوية".

وأضاف:"الاتحاد الإفريقي احتسب بطولة السوبر بنقطة واحدة لأنها مباراة وحيدة، بينما احتسب 4 نقاط لدوري الأبطال أو كأس الكؤوس".

وأتم :"سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقي البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقي بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".