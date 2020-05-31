محمد جودة: الأهلي يستحق لقب نادي القرن

يرى محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يستحق لقب نادي القرن الذي توج به منذ 20 عاما.
وقال جودة في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "لقب نادي القرن الذي توج به الأهلي مستحق تماماً، الزمالك يعترض لأنه يريد احتساب بطولات أفرآسيوية".
وأضاف:"الاتحاد الإفريقي احتسب بطولة السوبر بنقطة واحدة لأنها مباراة وحيدة، بينما احتسب 4 نقاط لدوري الأبطال أو كأس الكؤوس".
وأتم :"سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقي البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقي بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".