محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المخصص لفحص حالات الاشتباه بكورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي إحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا؛ للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.
والتقى المحافظ عددا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجها بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
وخلال لقائة بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمنا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتا إلى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس آب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.