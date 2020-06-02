محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المخصص لفحص حالات الاشتباه بكورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي إحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا؛ للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

والتقى المحافظ عددا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجها بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

وخلال لقائة بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمنا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتا إلى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس آب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.