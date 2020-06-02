مسؤول ألماني: كورونا قد تتسبب في انقسام المجتمع أكثر من أزمة اللجوء

حذر رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، من مخاطر على التضامن المجتمعي في ألمانيا بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.

وقال لاشيت في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه بفضل الدخول الآمنة نسبيا قد يستفيد الكثيرون من تباطؤ الحياة في زمن كورونا، لكن هناك آخرين مضطرون للخوف على وظائفهم أو دخولهم أو حتى وجودهم، موضحا أن هذا ينذر بخطر الاستقطاب والانقسام الاجتماعي والاقتصادي أكثر مما كان عليه الحال خلال أزمة اللاجئين.

ويرى لاشيت، الذي يعتزم الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن المهمة الرئيسية الآن تتمحور في تطوير استراتيجية للحفاظ على ألمانيا كدولة صناعية، وقال: "ستظل قضية البيئة مرافقة لنا، لكن المواطنين سيسألون أكثر عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية".

كما أكد لاشيت ضرورة تشكيل تحالف مع الشركاء الاجتماعيين "حتى لا تُنسى القضية الاجتماعية، وإلا سينقسم البلد".