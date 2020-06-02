الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" دميتري بيسكوف ، أن الرئيسين : الروسي فلاديمير بوتين ، والأمريكي دونالد ترامب لم يناقشا، خلال الاتصال الهاتفي بينهما أمس /الإثنين / الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الاحتجاجات في الولايات المتحدة ليست مسألة علاقات ثنائية بين البلدين.

يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا - خلال اتصال هاتفي أمس - سبل مكافحة فيروس "كورونا" والتعاون في الفضاء ، وعقد القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبار"G7"، بالإضافة إلى بحث أسعار النفط، والحوار الاستراتيجي بين البلدين.