 الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يونيو 2020 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 2:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 2:07 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" دميتري بيسكوف ، أن الرئيسين : الروسي فلاديمير بوتين ، والأمريكي دونالد ترامب لم يناقشا، خلال الاتصال الهاتفي بينهما أمس /الإثنين / الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الاحتجاجات في الولايات المتحدة ليست مسألة علاقات ثنائية بين البلدين.

يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا - خلال اتصال هاتفي أمس - سبل مكافحة فيروس "كورونا" والتعاون في الفضاء ، وعقد القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبار"G7"، بالإضافة إلى بحث أسعار النفط، والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك