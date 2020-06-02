جامعة مطروح: زيادة مهلة تقديم الأبحاث العلمية 4 أيام لعمل رسائل فردية

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه تقرر تعديل موعد رفع جميع الرسائل البحثية الخاصة بالطلاب من صباح يوم 6 يونيو وحتى الساعة الحادية عشر مساء يوم 20 يونيو الجاري، مشيرا إلى زيادة مهلة تقديم الأبحاث العلمية 4 أيام لعمل رسائل بحثية فردية.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أن برنامج ابن الهيثم وهو المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها لرفع الأبحاث العلمية لطلاب الكليات، لن يقبل أي رسائل بحثية جماعية، حيث تم نشر فيديو على جميع صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالجامعة يوضح فيه للطلاب كيفية رفع الأبحاث.

وكانت جامعة مطروح، قررت الاكتفاء بالأبحاث العلمية للطلاب بديلا عن الامتحانات، نظرا لظروف حظر التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا الوبائي "كوفيد19".