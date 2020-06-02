 تمديد حظر التجول في نيويورك حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته 3 ساعات إضافية - بوابة الشروق
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تمديد حظر التجول في نيويورك حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته 3 ساعات إضافية

هدى أمين
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 6:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 6:44 م

أفادت فضائية «سكاى نيوز»، فى خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأنه تم الإعلان عن تمديد حظر التجول في نيويورك حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته ثلاث ساعات إضافية.

كان قد تم الإعلان عن فرض حظر التجول في مدينة نيويورك الأمريكية، فى ظل أحداث التظاهرات والشغب الأخيرة.

وفُرض حظر للتجول الأحد في واشنطن، بعد خروج مظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر.

وتأججت منذ أيام احتجاجات في عدة ولايات أمريكية؛ إثر مقتل جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه بسبب وضع شرطي ركبته فوق رقبة جورج، في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف والفوضى في عدة مدن، وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الموقف.

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