أنباء عن عرض ويسترن يونيون الاستحواذ على مني جرام

قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، إن شركة تحويل الأموال الأمريكية ويسترن يونيون تعرض شراء منافستها مني جرام إنترناشيونال.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة في حال اتمامها ستؤدي إلى اندماج اثنين من أكبر شركات تحويل الأموال في الولايات المتحدة، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الصفقة وقد تنسحب ويسترن يونيون منها في نهاية المطاف.

يذكر أن نشاط تحويل الأموال عبر شركات مثل ويسترن يونيون يشهد تراجعا مطردا مع تزايد اتجاه العملاء إلى أنظمة الدفع والتحويل عبر الإنترنت.

وقد أنهى سهم مني جرام إنترناشيونال تعاملات أمس الاثنين بارتفاع قدره 15ر0 دولار اي بنسبة 15ر6 في المئة عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إلى 59ر2 دولار للسهم الواحد.

وواصل السهم ارتفاعه بعد ختام التعاملات الرسمية لتصل الزيادة إلى 82ر0 دولار أي بنسبة 66ر31 في المئة.