 زيزو: بيراميدز يستطيع الفوز بالدوري خلال عامين

يرى عبد العزيز المستشار الفني لبيراميدز، أن الفريق قادر على الفوز بالدوري خلال عامين لو استمر على نفس المنوال.

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: "بيراميدز في خلال سنتين لو واصل المسير بنفس المعايير الحالية سيفوز بالدوري، ولن يكتفي بالمنافسة فقط".

وفي سياق آخر تحدث زيزو عن أصعب منصب له في مسيرته قائلًا: "كل المهام كانت صعبة، العمل في كرة القدم ليس سهلًا، لأنه مرتبط بالجماهير بالإعلام، لكن الأصعب هو العمل كمدير فني".

وأضاف: "عمل المدير الفني عمل مباشر خاصة خلال الـ90 دقيقة، وأيضا يكون مسؤولا عن الفريق بالكامل خاصة عندما تكون مديرًا فنيًا لناد كبير مثل الأهلي، الذي لا يقبل سوى بالمركز الأول، كل هذه الاعتبارات تصعب من المهمة بالإضافة إلى التوتر الشديد في التدريبات أو خلال المباراة".