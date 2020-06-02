عمدة واشنطن: الشرطة الفيدرالية تعاملت مع الاحتجاجات بطريقة «مشينة»

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انتقدت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر، تعامل الشرطة الفيدرالية مع التظاهرات أمام البيت الأبيض واصفة أياها بالـ"مشينة".

وقالت موريل باوزر في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فرضت حظر التجول من الساعة السابعة مساءا"، مضيفة: "قامت قوات الشرطة الفيدرالية قبل بدأ حظر التجول بـ25 دقيقة كاملة باستخدام الذخيرة ضد المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض".

وتابعت: "هذا التصرف سيجعل وظيفة شرطة العاصمة أكثر صعوبة". وأردفت قائلة: "هذا أمر مشين". كما حثت عمدة واشنطن المواطنين للذهاب للمنزل والبقاء في آمان، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة موجة غضب تاريخية أثارتها وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) خنقا أثناء قيام الشرطة بتوقيفه بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.