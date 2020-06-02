«الصحة الفلسطينية» تتسلم شحنة مساعدات من اليونيسف لموجهة كورونا

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين، شملت شرائح فحص لفيروس كورونا (كوفيد19)، ومعدات طبية أخرى؛ لدعم جهود الوزارة في مواجهة الوباء.

وقالت وزيرة الصحة الفسطينية مي الكيلة، خلال استلام شحنة المساعدات في مقر الوزارة برام الله، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، إن منظمة "اليونيسف" شريك أساسي لوزارة الصحة، وساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الصحي، واليوم ومن خلال عملها ودعمها المتواصل تبرعت بشرائح فحص "للكورونا" ما معدله 3500 شريحة فحص، إضافة إلى معدات طبية اخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت أن "اليونيسف" كمنظمة دولية، شريك حقيقي في النظام الصحي الفلسطيني، خاصة في موضوع التطعيمات، ومن خلالها نستطيع أن نستورد الطعوم بأثمان جيدة، وتأمين المطاعيم الهامة لأطفالنا في برنامج التطعيم الموجود في نظام الصحة العامة.

بدورها، أشادت ممثلة "اليونيسف" أيتونا إيكولي، بجهود وزارة الصحة والعلاقة المميزة معها، موضحة أن هذه المساعدات تساعد الوزارة في السيطرة على انتشار مرض (كوفيد 19) ومحاصرته، وهذه الأدوات لها أهمية للوزارة لمعالجة الأشخاص المصابين أو الذين بحاجة لعلاج في المستشفيات.