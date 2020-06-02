برلماني: البنك المركزي وافق دعم مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه

وجه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، الشكر لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، على إتمام توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة المنيا لدعم المستشفى الجامعي، بمبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى.

وقال غلاب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن برتوكول التعاون تم من جانب كل من البنك الأهلي وبنك مصر من جهة، وجامعة المنيا من جهة ثانية، بناءًا على تحركات من جانبه كأمين عام لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ومعه نواب المحافظة لدى محافظ البنك المركزي طارق عامر، للاستفادة الفعالة من دور البنوك فى التنمية المجتمعية بالمنظومة الصحية التى تحتاج الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، إلى أنه طبقا للبروتوكول سيوجه مبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في المستشفى بما يؤهلها لخدمة مواطني المحافظة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 6 مليون مواطن بشكل أفضل.

وأكد غلاب أن مرور العالم بأزمة وباء كورونا والتي لا يزال يواجهها يؤكد أن الاهتمام بالمنظومة الصحية وبنيتها التحتية ضرورة مهمة، ومن ثم تكاتف كافة الجهود سواء على المستوى العام والخاص، أو على مستوى العمل الأهلي مع جهود الدولة التنموية سوف تعظم من المنافع التي تعود على المواطنين فى النهوض بهذه المنظومة بالشارع المصري.

وأشار إلى الحاجة المستمرة للمسئولية المجتمعية من جانب جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية فى مصر باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة أيضا في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، ودعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية والتى تقدم فيها الدولة المصرية نموذج جيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد.