«الدفاع الروسية» تعتزم إجراء اختبارات على لقاح روسي ضد كورونا

بدأت الاستعدادات لإجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا في المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقاً دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستجري في معهد البحوث المركزي الـ48 التابع للوزارة، مشيرا إلى أنه سبق في هذا المعهد إجراء دراسات ناجحة للقاحات المعدلة وراثياً الخاصة بحمى الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل.

ولفت البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح روسي فريد من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين سيصلون إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح غدا الأربعاء.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم 5 سيدات.