قائد الجيش اللبناني: حريصون على حماية السلم الأهلي وتأمين المتظاهرين السلميين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حرص القوات المسلحة على حماية حق التظاهر السلمي الذي تكلفه القوانين والمواثيق الدولية وتأمين المتظاهرين، مشددًا في نفس الوقت على عدم السماح باستغلال المشاغبين للتظاهرات في العبث بالاستقرار الأمني للبلاد.

وقال قائد الجيش اللبناني، في كلمة له اليوم خلال تفقده وحدات القوات المسلحة في مناطق الشمال اللبناني، إننا "لسنا جيشا قمعيا، والجيش ليس عدو شعبه، بل هو يحميه ويحمي المتظاهرين. هناك مسئولية مشتركة للحفاظ على السلم الأهلي، ومن غير المسموح التعرض لأمن لبنان ووحده شعبه وترك الساحة للمشاغبين لاستغلال التظاهرات في تنفيذ أعمال من شأنها العبث بالساحة الداخلية واستقرار البلاد".

وأضاف: "الجيش ليس مسئولا عن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصل إليه لبنان، نحن أيضا نعاني جراء الوضع الراهن، فالجيش جزء من هذا الشعب ويعاني معاناته ولا يمكن استبعاد المؤسسة العسكرية عن القضايا الوطنية"، داعيًا العسكريين إلى ضبط النفس والعمل برباطة جأش، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية كبيرة ويئن تحت وطأتها الجميع في لبنان.

وشدد العماد عون على أن القوات المسلحة لا تدخل في مواجهة مع الشعب، وإنما مع العناصر المشاغبة التي تندس في التظاهرات بغية ارتكاب أفعال يجرمها القانون ويعاقب عليها وتنطوي على الاعتداء على المؤسسات والمقار الحكومية والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يتعرض لكثير من الشائعات التي تستهدف تشويه صورة المؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة وقوف اللبنانيين إلى جانب الجيش الذي يضحي من أجل حماية لبنان وأهله ومؤسساته، مضيفا أننا "نعمل بصمت وفق قناعتنا المرتكزة على المبادئ الوطنية، ولن نلتفت إلى الشائعات المغرضة التي تطال القوات المسلحة، فالتحديات كبيرة والإرادة أكبر".

يذكر أن هناك دعوات واسعة جرى تداولها في الأيام الأخيرة للحشد لتظاهرات عارمة في مختلف أرجاء لبنان وحددت يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت في 17 أكتوبر الماضي في عموم البلاد، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.