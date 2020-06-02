الإسكان: إعفاء أصحاب الوحدات والأراضى من غرامات التأخير للتيسير على المواطنين

قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، إن قرار الوزارة بإعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضي بالمدن الجديدة من غرامات التأخير جاء تماشيًا مع سياسة الدولة في التيسير على المواطنين، في ظل الظروف الراهنة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن وزارة الإسكان اقترحت هذه المبادرة؛ بسبب أن تأثر دخل بعض الأسر نتيجة لأزمة فيروس كورونا، ما يجعلهم يتأخرون في سداد بعض الأقساط، وبالتالي يقع عليهم غرامات تأخير، مشيرًا إلى أن بعض غرامات التأخير تعرض بعض المواطنين لسحب الوحدات أو الأراضي.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتشجيع المواطنين ممن لديهم مشاكل في تسديد الأقساط؛ لتسديدها بالكامل أو تسديد جزء منها.

وأشار إلى أن قرار الإعفاء من غرامات التأخير سيطبق من تاريخ 4 يونيو، وهو سار دون تقديم طلب من قبل المواطنين بالإعفاء، لافتًا إلى أن نسبة الإعفاء من الغرامات تتوازى مع نسب التسديد، بمعنى أن من سدد المستحقات بالكامل سيعفى من جميع الغرامات.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.